Силовые структуры
 

ФСБ ликвидировала изготавливавшего бомбы иностранца в Коврове

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Сотрудники ФСБ ликвидировали уроженца одной из стран Центральной Азии, который занимался изготовлением взрывчатки и взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 19 июня, в ведомстве.

Оперативно-разыскные мероприятия проходили 19 июня в Коврове по месту фактического проживания подозреваемого. Он начал стрелять из пистолета Макарова, в результате ответного огня получил ранения, несовместимые с жизнью, говорится в пресс-релизе ФСБ.

В ведомстве добавили, что пострадавших среди мирного населения и представителей сил правопорядка нет.

19 апреля ФСБ сообщила о ликвидации во Владимирской области двух предполагаемых террористов. Они были убиты при попытке задержания. По данным спецслужб, эти уроженцы Средней Азии были связаны с вербовщиками международных организаций. У них были обнаружены автомат, пистолет и компоненты для изготовления бомбы. Как заявили в ФСБ, они выражали готовность к совершению терактов на территории России.

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