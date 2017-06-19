Полиция Петербурга опровергла отравление газом задержанных на акциях 12 июня

Управление МВД по Санкт-Петербургу опровергло информацию о том, что в камерах с задержанными участниками протестных акций 12 июня был распылен слезоточивый газ. Об этом в понедельник, 19 июня, представитель ведомства сообщил РИА Новости.

По его словам, 12 июня около 19:30 мск в 33-й отдел полиции Московского района Санкт-Петербурга за мелкое хулиганство был доставлен 37-летний гражданин. Мужчину с учетом медицинских показателей поместили одного в камеру для административно задержанных.

«Спустя 15 минут он стал вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения. В соответствии с законодательством сотрудники полиции применили к нему спецсредство — перцовый газ», — отметил представитель МВД.

Как пояснил собеседник издания, сразу после этого группу задержанных за участие в протестных акциях проводили в зал совещаний для продолжения процессуальных действий.

Ранее очевидцы пожаловались на распыление слезоточивого газа в 33-м отделе полиции Московского района. По их словам, вскоре после применения едкого вещества к буйному задержанному газ распространился по всем камерам из-за особенностей системы вентиляции.

В то же время по данным издания «Медиазона» из 28-го отдела полиции Санкт-Петербурга, куда также доставляли задержанных на акциях 12 июня, было госпитализировано два человека. Одного из задержанных госпитализировали в больницу из-за обострения язвы, поскольку ему не давали еду. Второй задержанный был госпитализирован с пневмонией, которая у него началась из-за холода в камере

12 июня в Москве и во многих других городах страны прошли митинги против коррупции. В столице согласованная с властями акция должна была пройти на проспекте Сахарова. Однако оппозиционер Алексей Навальный призвал участников мероприятия выйти на Тверскую улицу, где в тот момент проходили праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. По данным МВД, по итогам несанкционированной акции были задержаны 150 человек.