В «Яндекс.Такси» объяснили сбои в работе сервиса плохой погодой

Перебои в работе популярного среди россиян сервиса «Яндекс.Такси» произошли из-за плохой погоды и высокого спроса в столице, которые стали причиной перегрузки серверов. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление представителя пресс-службы сервиса Дарья Тростникова.

Она уточнила, что накануне начались перебои в работе одного из дата-центров. «Мы тут же перевели работу в другие дата-центры. Сегодня утром из-за плохой погоды и высокого спроса в Москве наши серверы оказались перегружены», — подчеркнула Тростникова.

Ключевые элементы системы не выдержали нагрузки и вышли из строя. В результате при вызове такси на экране начало появляться ложное сообщение «Нет свободных машин».

Тростникова заверила, что со стороны «Яндекс.Такси» сразу стали приниматься меры для скорейшего восстановления корректной работы сервиса.

О сбое в работе «Яндекс.Такси» стало известно в понедельник, 19 июня. Из-за технического сбоя пользователи сервиса в ряде регионов столкнулись с трудностями при заказе машины.