В работе «Яндекс.Такси» произошел сбой

В работе «Яндекс.Такси» в понедельник, 19 июня, произошел технический сбой. В результате неполадок пользователи сервиса в ряде регионов испытывают трудности с заказом машины. Об этом Rambler News Service сообщили в пресс-службе компании.

«Мы активно занимаемся устранением проблемы, в самое ближайшее время она будет полностью решена», — заверили в администрации «Яндекс.Такси».

По данным портала vc.ru, сбой мог быть связан с трудностями с доступом водителей к системе «Яндекс.Таксометр». Официального подтверждения эта информация не получила. Воспользоваться услугами сервиса из-за неполадок, в частности, не могут жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти.

Ранее, 13 июня, в сети сотовой связи «МегаФон» случился сбой, в результате которого возникли проблемы с использованием голосовой связи. До этого массовые неполадки в сети происходили в середине мая. Тогда на отсутствие связи жаловались пользователи в Москве, Нижнем Новгороде, Тольятти, Уфе, Рязани и других городах.