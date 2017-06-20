Ставшую фигуранткой четырех уголовных дел главу Чебоксар отстранили от должности

Чебоксарское городское собрание депутатов досрочно прекратило полномочия главы муниципалитета Ирина Клементьевой, подозреваемой в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте законодательного органа во вторник, 20 июня.

Отмечается, что Клементьева подала заявление об отставке по собственному желанию. Полномочия градоначальницы перешли ее заместителю Николаю Владимирову.

16 июня Клементьева была помещена по домашний арест. В тот же день, как пишет Regnum, стало известно, что в отношении женщины возбуждено еще два уголовных дела по факту злоупотребления полномочиями. О первом уголовном деле по той же статье сообщалось 18 мая.

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По версии следователей, Клементьева, в частности, в нарушение законодательства продала земельный участок площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров матери главного бухгалтера страховой компании за 1,5 миллиона рублей. Рыночная стоимость земли оценивается в 4,4 миллиона.

Кроме того, на посту гендиректора страховой компании «Чувашия-Мед» она сдала в аренду компании своего мужа помещения по заниженной цене.

Клементьева была избрана главой Чебоксар в ноябре 2016 года.