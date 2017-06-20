Грузовик с асфальтом провалился под землю в месте дорожных работ в Петербурге

Грузовик, доставлявший рабочим асфальт для ремонта дороги, провалился под землю в месте проведения работ в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает «Интерфакс».

ЧП произошло в районе торгового центра «МЕГА Парнас». В городском комитете по благоустройству сообщили, что работы в этом месте производит организация-подрядчик. Она заказала у подведомственного комитету ГУДП «Центр» грузовик асфальтобетонной смеси. В городской администрации предположили, что машина, сдавая назад, могла провалиться колесом в открытый люк. Там уточнили, что грузовик вернулся на базу дорожного предприятия.

«Росбалт» сообщает, что сведений о пострадавших в результате инцидента нет.

Фотографии с места происшествия были опубликованы на странице «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», однако позже пост был удален.