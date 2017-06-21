Назвавшегося хакером из США мужчину задержали в Забайкалье при переходе границы

Российские пограничники задержали при попытке нелегально пересечь госграницу с Китаем человека без документов, который представился гражданином США. Об этом в среду, 21 июня, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба забайкальского погрануправления ФСБ.

По данным ведомства, нарушитель ночью преодолел инженерно-технические сооружения на границе, но был установлен при помощи видеолокатора и пойман служебной собакой по кличке Жом.

У мужчины не было при себе документов, удостоверяющих личность. Он представился гражданином США Дэвидом Чарльзом и пояснил, что ранее взламывал американские правительственные сайты, промышлял коммерческим шпионажем, работал на преступника в США. Он утверждал, что после того, как члены его преступной группы были задержаны по поддельным документам, купленным за 100 тысяч долларов, он из Сан-Франциско, через Аляску на корабле прибыл в Россию.

По данным погрануправления, здесь он познакомился с неким Алексом, который помог ему получить паспорт гражданина Объединенной Республики Танзания и банковскую карту на имя Алекса Андерсона Апполо. С ними он отправился в Танзанию, где прожил некоторое время, не решаясь вернуться в США. Затем ему снова пришел на помощь Алекс, пообещавший за 50 тысяч долларов еще одни документы. Мужчина заплатил нужную сумму, но ни денег, ни документов не увидел.

Чтобы найти своего обидчика, он решил вернуться в Россию по маршруту Танзания — Эфиопия — КНР. Добравшись до Маньчжурии, стал искать возможность нелегально пересечь китайско-российскую границу, но был задержан местными правоохранительными органами, которые изъяли у него документы на проверку. Не дожидаясь окончания проверки, молодой человек сбежал, перешел через границу, после чего был пойман забайкальскими пограничниками.

На запрос российской стороны посольство США ответило, что задержанный не является их гражданином. Власти КНР передали паспорт гражданина Танзании, принадлежащий задержанному. По заключению экспертов, документ действителен и признаков подделки не имеет.

Сейчас нелегал содержится в СИЗО города Краснокаменска. За нарушение госграницы ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

