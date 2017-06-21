В Италии прошли протесты из-за антиалкогольной кампании

Жители итальянского города Турин вышли на акцию протеста из-за намерения властей ограничить продажу и употребление алкоголя в популярном у любителей ночной жизни районе Ванкилья. Кадры с места событий публикует Ruptly.

По новым правилам, спиртные напитки нельзя будет продавать и употреблять за пределами питейных заведений с 20.00 до 6 утра. На такие меры власти пошли из-за инцидента во время финала Лиги Чемпионов — 4 июня в давке во время просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (4:1) в Турине пострадали более полутора тысяч фанатов итальянского клуба.

