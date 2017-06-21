Глава ВТБ назвал американских коллег «хорошими партнерами»

Расследования возможных связей между администрацией президента Дональда Трампа и Россией обернулись возникновением вакуума во внешней политике США и препятствуют «оттепели» в отношениях между двумя странами. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal глава правления ВТБ Андрей Костин.

Он раскритиковал введенные США санкции в отношении России, подчеркнув, что неурядицы в Вашингтоне не дают президенту Дональду Трампу улучшить отношения с Россией. «Это абсолютный нонсенс. Кажется, что в Вашингтоне отсутствует какая-либо власть, в частности, по международным вопросам, а это большая проблема», — отметил Костин.

По его словам, ВТБ удалось найти способ продолжить работать с американскими и европейскими банками и инвесторами, несмотря на то, что ВТБ оказался в списке компаний и персоналий, против которых США и Европейский союз ввели санкции. Он назвал их «хорошими партнерами», которые не отказались от деловых связей.

«Они не особо поддерживают санкции, но, конечно, обязаны им следовать», — заявил он. Американские банки «хотят с нами работать», уточнив у властей, что они могут, а что не могут делать, сказал Костин.

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20 июня американский Минфин объявил о расширении санкционного списка, куда были добавлены 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эту ситуацию, заявил, что «русофобская одержимость в США переходит все грани».

Со своей стороны пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что США продолжают делать ставку на санкционную риторику вместо «демонстрации политической воли на урегулирование вот той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины».

«Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности, поэтому это вполне объяснимо и понятно», — сказал Песков.

