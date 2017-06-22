Образовавшаяся «дыра» в «Образовании» достигла 19 миллиардов рублей

«Дыра» в капитале банка «Образование» выросла до 18,7 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

По сведениям временной администрации, величина активов финансовой организации составляет 2,99 миллиарда рублей. При этом объем обязательств вырос до 21,69 миллиарда.

В конце мая временная администрация оценивала размер «дыры» в 17,7 миллиарда рублей.

Банк России отозвал лицензию у «Образования» 21 апреля. Как отметили в регуляторе, проблемы у банка возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, которое обусловлено кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности.

ЦБ также выявил недобросовестные действия руководства и собственников «Образования», выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

По величине активов кредитная организация на 1 апреля 2017 года занимала 118-е место в банковской системе России.