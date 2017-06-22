Работницу астраханского Минздрава проверят из-за скандального поста в соцсетях

Власти Астраханской области начали проверку после того, как ряд СМИ обратил внимание на публикацию в Facebook, сделанную от имени сотрудницы местного министерства здравоохранения Анны Любезновой. Об этом РИА Новости в четверг, 22 июня, сообщил глава пресс-службы губернатора региона Алексей Глухов.

Он также опроверг информацию прессы о том, что женщина является пресс-секретарем регионального Минздрава. По его словам, Любезнова работает в подведомственном учреждении министерства.

21 июня Любезнова якобы оставила комментарий под записью пользовательницы Татьяны Котовой, которая обратилась к подписчикам с просьбой помочь астраханке Ирине Васильевой. Женщина, по ее словам, страдает редким заболеванием крови. В связи с этим региональный Минздрав в начале этого года предложил ей дорогостоящее лекарство, но в марте в ведомстве сообщили, что больше не могут финансировать лечение.

В подтверждению к посту Котова также прикрепила фото документа, подтверждающего, что Васильева включена в специальный реестр лиц, лекарства для которых должны оплачиваться из областного бюджета. Кроме того, к записи прилагается и ответ первого заместителя главы регионального Минздрава Светланы Смирновой, в котором она информируют больную о том, что ведомство должно обеспечить ее препаратом «Экулизумаб» (в интернет-магазинах стоимость одной упаковки объемом 30 миллилитров варьируется от 151 до 376 тысяч рублей).

Любезнова, комментируя запись, якобы возмутилась, что местному правительству приходится тратить «такие деньги» на одного человека. «За 30 миллионов 12 семей можно обеспечить по квартире», — отмечала чиновница, которую СМИ назвали пресс-секретарем регионального Минздрава.

Позднее ее пост был удален, а сама Любезнова заявила, что ее аккаунт в Facebook взломали, и она не имеет к нему доступа. «Этого ничего не было, мой контакт просто взломали, из-за этого получилась такая некрасивая ситуация», — подчеркнула она.

В свою очередь глава пресс-службы ведомства Светлана Новак заявила, что высказывание Любезновой является ее личным мнением и не имеет отношения к официальной позиции.