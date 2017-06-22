Спорт
 

Германия сыграла вничью с Чили в Кубке конфедераций

Перейти в «Мою Ленту»

Сборная Германии сыграла вничью с Чили во втором туре группового этапа Кубка конфедераций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 22 июня, в Казани и завершилась со счетом 1:1. Счет на шестой минуте открыл чилиец Алексис Санчес, за три минуты до перерыва немцы отыгрались после точного удара Ларса Штиндля.

Таким образом, в активе сборных Германии и Чили стало по четыре очка. У других участников группы В — Австралии и Камеруна, сыгравших вничью (1:1) ранее в четверг, — по одному.

Накануне сборная России проиграла Португалии со счетом 0:1, единственный мяч на восьмой минуте забил Криштиану Роналду.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Камерун и Австралия сыграли вничью в Кубке конфедераций
Кот Ахилл сделал прогноз на матч Кубка конфедераций Австралия — Камерун
Сборная Мексики лишилась основного защитника перед решающим матчем с Россией
Последние новости
Киевский облсовет выступил за регламентацию процедуры импичмента Порошенко
Американки стали делать пластические операции «под Меланию Трамп»
Fox News узнал о проведенном в Северной Корее испытании двигателя МБР
Германия сыграла вничью с Чили в Кубке конфедераций
Путин отказался от зонта при возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Туск сообщил о договоренности продлить санкции ЕС против России
В Турции заявили о возможной отправке российских военных в Идлиб
Другие материалы рубрики
Спорт14:05Сегодня

Попробуй повтори!

Как видеоповторы могли бы изменить историю мирового футбола
06:44Сегодня

Судья отдал голевой пас в матче чемпионата Аргентины

21:36Сегодня

Черкасов и Шалунов продлили контракты с Gazprom – RusVelo

21:01Сегодня

Бывший тренер Ковалева обвинил россиянина в упрямстве

Спорт12:1321 июня

От Криштиану до Роналду

Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
23:0721 июня

Россиянки стали чемпионками мира по баскетболу в формате «три на три»

20:08Сегодня

Камерун и Австралия сыграли вничью в Кубке конфедераций

19:05Сегодня

Роналду отказался выплачивать испанским налоговым органам 14,7 миллиона евро

Спорт10:0120 июня
Федор Емельяненко

«Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»

Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
20:5121 июня

Черчесов назвал причину поражения от португальцев на Кубке конфедераций

18:14Сегодня

Липницкая ответила критиковавшим ее вес пользователям сети

17:28Сегодня

Попавшего в реанимацию в день боя россиянина выписали из больницы

Россия
Участники акции «Бессмертный полк» в Берлине«Нацисты тоже творили мифы из прошлого»
Что мешает России и Германии примириться со своей исторической памятью
Владимир ПутинПровели внеклассную работу
Как прошла первая встреча Путина с наставниками выпускников
Акционистку в очках виртуальной реальности задержали в центре Москвы
Путин отказался от зонта при возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Травматичный вид спирта
Что известно об отравлениях метанолом в Подмосковье и Астраханской области
Официантку зарезали в московском кафе из-за отказа выйти замуж
Слуцкий пристыдил польский Сейм за русофобию в День памяти и скорби
Все материалы
Мир
Старикам здесь не место
В Швейцарии хотят разрешить эвтаназию пожилым людям
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Туск сообщил о договоренности продлить санкции ЕС против России
Fox News узнал о проведенном в Северной Корее испытании двигателя МБР
В Турции заявили о возможной отправке российских военных в Идлиб
Бундестаг решил сократить финансирование ультраправых
Тиллерсон позвонил Лаврову
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Дональд ТрампВ гостях у сказки
Почему Петра Порошенко принимали в Овальном кабинете лишь пять минут
Киевский облсовет выступил за регламентацию процедуры импичмента Порошенко
Нила Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Жители Риги пожаловались на нашествие лосей
Жители Донбасса рассказали о грабивших их бойцах батальона «Айдар»
Савченко показала коллеге по Раде средний палец
«Агентов Путина» заподозрили в превращении Львова в мусорную столицу Украины
Все материалы
Финансы
Благословенные санкции
Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику
Пенсионные ассоциации обеспокоились переводами накоплений без ведома граждан
В Госдуме назвали пропагандой оптимистичные данные Минэкономразвития о росте ВВП
Сильный рубль сочли тормозом российской экономики
Минфин раскритиковал идею отзыва лицензий за фальшивки в банкоматах
Всемирный банк похвалил Россию за открытость бюджета
Рубль признали самой быстро дешевеющей валютой развивающихся стран
Все материалы
Бизнес
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Состоялась награждение премией «Права потребителей и качество обслуживания»
Глава «Роснефти» назвал возможную среднюю цену на нефть в 2017-2018 годах
«Газпром» оценил инвестиции в «Турецкий поток» в 6 миллиардов долларов
Forbes назвал госслужащих с доходами более одного миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.Сколько их было
Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
В Госдуме заявили о возможной отправке в Сирию войск из Казахстана и Киргизии
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Немцова перенесли
Специалист назвал нонсенсом 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка из Балашихи
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Найдена опасность обеззараживания воды серебром
Зараженных суперинфекциями людей вылечат вирусами
Феномену белых ночей нашли объяснение
Названо главное отличие человека от животных
Все материалы
Спорт
Попробуй повтори!
Как видеоповторы могли бы изменить историю мирового футбола
От Криштиану до Роналду
Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
Не стыдно и обидно
Гол Криштиану стал единственным в игре Роcсия — Португалия на Кубке конфедераций
Германия сыграла вничью с Чили в Кубке конфедераций
Черкасов и Шалунов продлили контракты с Gazprom – RusVelo
Бывший тренер Ковалева обвинил россиянина в упрямстве
Камерун и Австралия сыграли вничью в Кубке конфедераций
Все материалы
Культура
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Горит Восток зарею новой
Почему в России исчезли звезды балета мирового уровня
Михалков рассказал о нанесенном санкциями уроне Московскому кинофестивалю
В Европе арестовали украинский залог за успешное «Евровидение»
В Москве выступит певица из «Настоящего детектива»
Песни Захаровой из МИД прозвучат на открытии и закрытии ММКФ
Все материалы
Интернет и СМИ
Алексей НавальныйСтримы, злоба, Telegram
Как сторонники Навального блокируют интернет и транслируют протесты оппозиции
Эксперт раскрыл секреты общения террористов «Исламского государства»
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Роскомнадзор назвал причину блокировки Google
Соцсети покорила флейта из морковки
Все материалы
Ценности
«Отсутствие денег заставляет заниматься незаконными вещами»
Рэпер L'One: как у грузина из Якутии сбылась русская мечта
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет
Стали известны подробности о второй полностью электрической модели Audi
Seiko украсила часы звездами из драгоценных камней
Balenciaga сделал сумку для шопинга за тысячу долларов
Dyson заключил суперфен для волос в кожаный кейс
Все материалы
Путешествия
Эко невидаль
Лучшие курорты мира для тех, кто заботится о природе
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Эксперты оценили число пострадавших из-за «Вим-Авиа» в 30 тысяч человек
Лондонцев возмутили селфи туристов на фоне сгоревшего небоскреба
Суд в Израиле запретил пересаживать женщин в самолетах из-за иудеев-ортодоксов
«Отравившиеся» британцы стоили кипрским отелям 5 миллионов евро
Постояльцам отеля в Италии предложили золотое постельное белье
Все материалы
Из жизни
Миллениалы в бегах
Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
43-летняя звезда «Другого мира» завязала роман с актером вдвое моложе ее
Американки стали делать пластические операции «под Меланию Трамп»
В Таиланде гигантский питон залез в комнату десятилетней девочки
Протестующие против запрета на ношение шорт британские школьники надели юбки
Все материалы
Кроссоверы, которые пора привезти в Россию
Любите кроссоверы? Вот еще несколько крутых моделей, которые не продаются у нас
Как в кино
Мы съездили в гости к Aston Martin, чтобы полетать на DB11. Да, именно полетать
Хвост виляет собакой
Наконец-то включаем дрифт-режим в новом Mercedes-AMG E63 S
Это лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года-2017»
Audi A8 будет приподнимать кузов перед ДТП и колеса перед кочками
Новая Toyota Camry стала 300-сильной
Для шейха сделали гигантский Ford Mustang на базе пикапа Ram
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы