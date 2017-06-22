В Госдуме объяснили значение ликвидации лидера ИГ для победы над терроризмом

Ликвидация лидера экстремистской группировки является более эффективной тактикой для победы над терроризмом в Сирии, чем ракетно-бомбовые удары, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 22 июня.

«Это нанесет серьезный урон противнику, в частности морально-психологический. Кроме того, потеря командира спровоцирует борьбу за власть внутри группировки, что чревато потерей управления», — сказал парламентарий, комментируя данные российского МИД о вероятном уничтожении лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Материалы по теме Преступник № 1 Что знает мир о лидере «Исламского государства»

О том, что главарь боевиков, вероятно, убит в результате удара ВКС России, 16 июня сообщило Минобороны.

В СМИ информация о гибели террориста появлялась неоднократно. Последний раз сирийское государственное телевидение сообщило, что Абу Бакр аль-Багдади был убит в результате авианалета на Ракку, 10 июня. В январе западные журналисты заподозрили, что лидер экстремистов серьезно ранен.

Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, более известный как Абу Бакр аль-Багдади, а также Абу Дуа и калиф Ибрагим, предположительно родился в 1971 году в Ираке. ИГ возглавил семь лет назад после смерти ее основателя Абу Омара аль-Багдади.