Петербуржец пойдет под суд за угоны машин на своем эвакуаторе

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в кражах автомобилей с помощью личного эвакуатора. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным ведомства, в марте 2016 года обвиняемый похитил отечественный автомобиль, припаркованный у дома 35 по улице Седьмой Советской. Он перевез машину на своем эвакуаторе к дому 12 по улице Фучика, там разобрал ее на запчасти, а потом продал в пункте приема металлолома.

Аналогичным способом мужчина угнал еще две иномарки с улицы Евгеньевской и Восьмой Советской. В апреле 2016 года полицейские задержали угонщика на улице с поличным. Общая сумма ущерба от его действий составила 405 тысяч рублей. В ходе расследования обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.