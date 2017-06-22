Четвертый пострадавший от распития метанола умер в реанимации Сергиева Посада

В реанимации одной из больниц Сергиева Посада в четверг, 22 июня, скончался еще один местный житель, пострадавший от употребления метилового спирта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета России.

Погибшему было 47 лет, он родился и жил в этом подмосковном городе. Мужчину госпитализировали накануне вечером.

Таким образом число погибших от распития метанола в Сергиевом Посаде достигло четырех. Состояние еще четверых мужчин врачи расценивают как критическое. Еще трое пострадавших переведены в Москву, их состояние — стабильно тяжелое.

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21 июня поздно вечером в Центральную районную больницу Сергиева Посада поступили 11 человек с признаками отравления метиловым спиртом. При этом собеседник «Ленты.ру», ссылаясь на слова выживших, сообщал, что жидкость употребляла компания из 15 человек. В первые часы после произошедшего скончались две женщины 23 и 32 лет, ночью умер 42-летний мужчина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.