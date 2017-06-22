Минфин раскритиковал идею отзыва лицензий за фальшивки в банкоматах

Предложение отзывать лицензии у банков, у которых более 25 процентов банкоматов не отвечают требованиям ЦБ по проверке подлинности купюр, является слишком жестким. Такое мнение, как сообщает РИА Новости высказал замминистра финансов Алексей Моисеев в ответ на инициативу главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.

Сенатор сказал, что он поддерживает соответствующее предложение, поступившее ему и спикеру верхней палаты парламента Валентине Матвиенко от Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма.

«Вопрос в том, как наличные попали в банкомат, — сказал Моисеев, — Если они были туда подгружены (...) из расчетно-кассовых центров банков, тогда непонятно вообще, как они прошли проверки в банках». По словам замминистра, надо изучить, как купюры прошли через финансовые организации, и куда пошли дальше.

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20 июня первый зампред Центробанка Георгий Лунтовский заявил, что в последнее время растет объем выдачи банкоматами фальшивых денег. Причина — использование банками дешевых моделей приемных устройств.

По его словам, эти устройства могут верифицировать лишь один-два защитных признака. Согласно требованиям Банка России, аппараты должны проверять как минимум четыре машиночитаемых степени защиты.

Председатель правления Русского Международного Банка Булад Субанов посоветовал людям, заподозрившим, что банкомат выдал им фальшивку, не пытаться вернуть деньги в автомат через cash-in. По его словам, в этом случае клиента могут обвинить в распространении поддельных купюр, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

