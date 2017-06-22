Сбербанк и ВТБ рассказали о мерах защиты от поддельных денег

Сбербанк заявил, что его банкоматы надежно защищены от фальшивых купюр, сообщает РИА Новости. Устройства, выдающие банкноты, оснащены современными купюроприемниками, а программное обеспечение регулярно обновляется, заверяют в кредитной организации.

Аналогичное заявление, как передает Rambler News Service, сделал второй по величине банк с госучастем — ВТБ. Розничный бизнес ВТБ и ВТБ24 не фиксирует роста попадания фальшивых купюр в устройства самообслуживания. «Данные случаи единичны. Подчеркнем, что в наших банках разработана и внедрена система управления и минимизации убытков от данного типа мошенничества», — сообщает финансовая организация.

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20 июня первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский сообщил о том, что регулятор встревожен ростом объемов выдачи фальшивых купюр банкоматами. По его словам, это происходит из-за того, что кредитные организации используют дешевые модели приемных устройств, которые проверяют не четыре защитных признака, как требует ЦБ, а всего один-два. «Мы стараемся входить в положение кредитных организаций, но это не снимает с них обязанности защищать банкноты от подделывания», — сказал он.

На заявление Лунтовского отреагировали в Совете Федерации. Глава бюджетного комитета верхней палаты парламента Сергей Рябухин поддержали инициативу бизнес-сообщества об ужесточении наказания, вплоть до лишения лицензии, для банков, у которых более 25 процентов банкоматов не соответствуют требованиям ЦБ.