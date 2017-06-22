Трамп на год продлил санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении КНДР еще на один год. Об этом в среду, 21 июня, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что Трамп уже уведомил Конгресс о продлении ряда односторонних ограничений.

Продлевается действие исполнительного указа от июня 2008 года, в котором речь идет о производстве оружейного ядерного топлива. Указ от августа 2010 года посвящен ядерным испытаниям Северной Кореи и уничтожению ею южнокорейского корабля, в результате чего погибло 46 человек.

Также пролонгированы указы от апреля 2011, января 2015 и марта 2016 годов, вводившие дополнительные санкции в отношении КНДР.

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В ночь на 3 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, расширяющую санкции в отношении КНДР. Документ предполагает включение в санкционный список четырех организаций и более десяти частных лиц, которые могли действовать за рубежом в интересах Пхеньяна.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки в КНДР любых видов оружия. Кроме того, под запрет попали материалы и технологии, которые могут быть использованы в ядерной и ракетных программах Пхеньяна.