Челябинский дом «украсили» вывеской нацистского концлагеря

Житель поселка Западный в Челябинской области украсил дом вывеской с фразой на немецком Arbeit macht frei («Труд освобождает»). Эти слова размещались на входе нацистских концентрационных лагерей, например в Освенциме. Фотографии из Западного опубликованы в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Вывеска возмутила некоторых пользователей сети. «Эта надпись была над ключевыми концлагерями, где погибали миллионы человек», — отметил один из комментаторов. Другой указал на специфическое чувство юмора владельца здания и посетовал, что «под статью о нацистской символике [вывеска], к сожалению, не попадает».

По мнению еще одного пользователя, «вешать такую надпись на дом кощунство». «Уж слишком много боли осталось за такой надписью в концлагерях. Понятно, что это частная собственность и личное дело хозяев дома. Но как-то неприятно видеть такое», — заключила она.

Между тем были и такие комментарии: «А что? Труд освобождает, вполне жизнеутверждающее заявление, если оно обсуждается в контексте финансовой независимости», «Возможно, он занимается мыловарением. Либо усиленно работает, чтобы перестать быть рабом ипотеки».

Автором выражения «arbeit macht frei» считается немецкий писатель Лоренц Дифенбах (1806-1883) — эти слова были в названии его романа. Фраза стала особенно популярной у нацистов. В 2009 году соответствующую вывеску похитили с ворот на входе в открытый на месте концентрационного лагеря музей в Освенциме. Через пару дней ее нашли распиленной на три части. Кражу кованой таблички заказал шведский неонацист. Его в итоге приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения. Двум полякам, исполнителю и соучастнику, дали сроки, превышающие два года лишения свободы. Вывеску в итоге вернули на место. Она призвана напоминать о совершенных зверствах.