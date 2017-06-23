Одной из тем форума «Армия-2017» станет оборона важных объектов в Арктике

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017» участники обсудят разработки для охраны военных объектов в арктических условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

На форуме также состоится брифинг с участием управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны по поводу совершенствования требований к комплексам технических средств охраны военных объектов.

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Научно-деловая программа форума «Армия-2017» пройдет с 23 по 26 августа, в ней примут участие известные ученые и общественные деятели.

В конце мая сотрудники силовых структур Заполярья провели учения по обороне Кольской АЭС от условных террористов. В них принимали участие бойцы ФСБ, авиация, военнослужащие Северного флота, МВД и Нацгвардии. По легенде, группа террористов пыталась попасть на ядерный объект под видом туристов, и использовала для разведки квадрокоптер.