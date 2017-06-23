Официальный евро упал ниже 67 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 24 июня, понижен на 49 копеек до 59,66 рубля. Евро при этом стоит 66,68 рубля (минус 47 копеек). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

На Московской бирже американская валюта в 13:45 мск торговалась около отметки 59,58 рубля, что на 35 копеек меньше уровня предыдущего закрытия, единая европейская — 66,57 рубля (минус 36 копеек). Нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась в цене на 0,13 процента до 45,28 доллара за баррель.

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Ранее 22 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для российской промышленности в ближайшие месяцы выгоден курс национальной валюты на уровне 58-62 рублей за доллар. «Главное, чтобы ослабление не продолжилось и не стало шоковым. Это ударит по промышленности», — подчеркнул он.

Укрепление рубля, произошедшее в последние несколько месяцев, препятствует восстановлению российской промышленности, считает главный экономист «Уралсиба» Алексей Девятов.