Мексиканского боксера застрелили после тренировки

Мексиканский боксер Улисес Уэто Элисальде был застрелен возле одного из спортзалов Мехико, откуда выходил после тренировки. Об этом сообщает Boxingscene.

33-летний спортсмен направлялся домой, когда на него напали двое неизвестных в масках. Злоумышленники расстреляли спортсмена и скрылись на мотоцикле. Элисальде получил 10 пулевых ранений. Четыре пули пришлись в шею и две в лицо, он скончался на месте. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть боксера.

Местные власти заявили, что нападение связано с разборками преступных группировок. Почему жертвой стал спортсмен, не уточняется. Полиция проводит расследование.

Элисальде выступал во второй средней весовой категории (до 76 килограммов). На его счету было два поединка, в обоих он потерпел поражения.