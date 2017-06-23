В США 167 незнакомцев накормили друг друга обедами из «Макдоналдс»

В американском городе Скоттсбург, штат Кентукки, водители и пассажиры 167 автомобилей, стоявших в очереди к «МакАвто», бесплатно пообедали в ресторане «Макдоналдс». Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает Associated Press.

Цепную реакцию запустила пожилая женщина, которая оплатила заказ многодетного отца, приехавшего в «Макдоналдс» с четырьмя детьми. Она попросила кассира поздравить его с Днем отца и уехала.

Мужчина получил обед бесплатно и решил оплатить заказы, сделанные водителями еще двух машин в очереди. Те поддержали начинание и тоже купили еду для других. К закрытию ресторана так же поступили еще 163 человека.

В апреле сообщалось, что житель британского города Ипсвич продал на eBay соус из «Макдоналдс» за 14,7 тысячи долларов (828 тысяч рублей).