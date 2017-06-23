Британский отель впервые в мире нанял штатного синоптика

Лондонский отель London Marriott Hotel County Hall первым в мире взял на работу штатного метеоролога. Об этом сообщает Daily Mail.

На такую должность приняли шотландского синоптика и телеведущую Кирсти Маккейб (Kirsty McCabe). Основываясь на прогнозах погоды, 42-летний специалист будет составлять для постояльцев специальные маршруты.

Материалы по теме Роуминга больше нет Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян

К примеру, в дождливый день Маккейб предложит туристам отправиться на спектакль или в музей, а в ясный — посоветует покататься на колесе обозрения или заняться другими развлечениями на открытом воздухе. Метеоролог будет к услугам клиентов London Marriott Hotel County Hall 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Кроме того, вместе с консьерж-службой гостиницы Маккейб станет заботиться о том, чтобы гости в 12 люксах в отеле всегда были готовы к любым сюрпризам погоды.

Для примера, если за окном идет дождь, в номере установят специальную лампу для светолечения, а постояльцу предоставят дождевик, резиновые сапоги и зонтик. Если на улице будет солнечно, турист получит от гостиницы солнцезащитные кремы.

Подобный сервис доступен для гостей отеля вплоть до конца ноября, говорится на сайте отеля.