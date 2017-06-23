Минфин внес в Госдуму законопроект о продлении действия повышенной ставки НДПИ

Минфин внес в Госдуму законопроект о продлении действия увеличенной ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на период до 31 декабря 2020 года, сообщает ТАСС. Ведомство также предлагает изменить порядок расчета НДПИ на газ в IV квартале 2017 года и в 2020 году.

В пояснительной записке к документу говорится, что это делается ради обеспечения сбалансированности бюджетной системы. В проекте закона также предусмотрено изменение порядка определения показателей, используемых при расчете НДПИ на газ. Среди других предлагаемых изменений — индексация ставок акциза на уровень инфляции в 2020 году.

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О ведении нового порядка налогообложения в нефтяной отрасли глава Минфина Антон Силуанов заявлял еще в январе текущего года. Он также говорил, что решение о дополнительном увеличении ставки НДПИ для «Газпрома» принято только на год. Министр оценил дополнительный доход для бюджета от этого решения в 30 миллиардов рублей.

В 2016 году замглавы ведомства Илья Трунин заявлял, что дополнительная налоговая нагрузка на «Газпром» составит в 2017 году 170 миллиардов рублей, в 2018-2019 годах по 100 миллиардов рублей.

