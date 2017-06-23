Бывший тренер «Кубани» Петреску пожалуется на клуб в CAS

Румынский тренер Дан Петреску намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с претензией в адрес краснодарской «Кубани», задолжавшей ему часть зарплаты. Об этом сообщил агент специалиста Николай Пырнэу, его слова приводит ТАСС.

«Петреску до сих пор не получил ни копейки, в октябре будет ровно год с момента, как "Кубань" ничего не платит. После обращения в палату по разрешению споров ФИФА клуб также ничего не перечислял. Мы однозначно будем обращаться в CAS, будем идти до конца», — заявил Пырнэу.

По словам агента, руководство краснодарцев не выходит на связь с ним и Петреску. «Если мы звоним с другого номера, то там просто бросают трубки», — добавил он.

Петреску работал в «Кубани» с июня по октябрь 2016 года. До этого он возглавлял команду с 2010 по 2012 годы. С мая 2017-го 49-летний специалист встал у руля румынского «Клужа».