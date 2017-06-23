16-летнюю девушку и ее бойфренда отправили в колонию за убийство бывшего парня

Мурманский областной суд приговорил 16-летнюю девушку к восьми годам заключения и ее 19-летнего молодого человека к 14 годам и трем месяцам лишения свободы за убийство школьника. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил «Интерфакс» гособвинитель Дмитрий Донецкий.

Осужденная будет отбывать срок в колонии общего режима, ее сообщник отправится в учреждение строгого режима.

По словам прокурора, юноша был также осужден по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и областной суд назначил наказание по совокупности с первым приговором.

Гособвинитель добавил, что он просил приговорить обвиняемых к 9 и 15 годам, родители убитого школьника требовали

максимального наказания.

Подсудимые свою вину не признавали.

В марте 2016 года в подъезде жилого дома в мурманском городе Кола был обнаружен мертвый подросток. Судмедэксперты насчитали на его теле около 30 ножевых ран. В ходе расследования были задержаны двое подозреваемых: бывшая девушка убитого и ее друг. На момент совершения преступления несовершеннолетней было 15 лет, ее молодому человеку 18 лет.