Олимпийский чемпион Тищенко вышел в финал ЧЕ по боксу

Российский боксер Евгений Тищенко победил француза Поля Омба Бионголо и пробился в финал чемпионата Европы в весовой категории до 91 килограмма. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок продлился все три раунда, россиянин выиграл единогласным решением судей. В финале он встретится с победителем пары Рой Корвинг (Нидерланды) — Шиван Кларк (Великобритания). Решающий бой состоится в субботу, 24 июня.

25-летний Тищенко стал вторым российским боксером, вышедшим в финал континентального первенства. Ранее Василий Егоров добрался до финала в весовой категории до 49 килограммов.

Тищенко — действующий олимпийский чемпион, чемпионом мира (2015) и Европы (2015) в весовой категории до 91 килограмма.

Чемпионат Европы проходит в Харькове и завершится 24 июня.