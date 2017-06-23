Путин поручил найти деньги на расселение жителей вагон-городков

Президент России Владимир Путин распорядился определить источники финансирования для переселения семей, проживающих в вагон-городках в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом говорится в перечне поручений по итогам прошедшей 15 июня прямой линии, опубликованном на сайте Кремля 22 июня.

«Определить количество граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, и утвердить комплекс мер по их переселению в новые жилые помещения, предусмотрев источники финансирования», — поручил Путин.

Президент дал кабмину время до ноября, чтобы предстваить доклад о работе, проделанной в этом направлении.

15 июня жительница Нягани Ханты-Мансийского автономного округа Энжи Барсукова в ходе прямой линии задала президенту вопрос о том, когда будет расселен вагон-городок, в котором она с семьей проживает около 40 лет. Она сообщила, что программа действует, но очень медленно. Путин объяснил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, «поэтому не подпадают под программу аварийного жилья», однако пообещал выделить достаточно денег на решение проблемы.

Позже в мэрии Нягани заявили, что «вагон-образование», где проживает семья Барсуковой, не попадает ни под какие программы, но пообещали, в свою очередь, «рассмотреть возможность улучшения жилищных условий».