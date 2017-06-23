Бывший участник OneDirection оденет россиян в модную одежду

В продаже появилась коллекция Zayn x Versus, созданная дизайнерами итальянского модного дома и британским музыкантом Зейном Маликом. Модели представлены на онлайн-платформе Farfetch. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 23 июня.

В нее вошли женские и мужские вещи: спортивные топы, тренировочные и кожаные штаны, свитшоты с принтами, бомберы, парки, а также кепки и поясные сумки.

Фото: Farfetch 1 /10

Рекламную кампанию для коллекции снимал сам музыкант. В ней приняла участие американская модель Белла Хадид — сестра девушки музыканта.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.

Зейн Малик — британский музыкант, модель и композитор. С 2011 до 2015 года он выступал в составе группы One Direction. С осени 2015 года он встречается с моделью Джиджи Хадид.