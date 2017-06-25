Ракета Falcon стартовала с десятью спутниками связи

Ракета-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в воскресенье, 25 июня, в 13:25 по местному времени (23:25 мск). Об этом сообщается в Twitter американской компании SpaceX.

Первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане примерно через восемь минут после старта. Вторая ступень вышла на промежуточную орбиту.

До этого, 23 июня, Falcon 9 успешно вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1. Старт ракеты состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

В начале июня SpaceX также запустила ракету-носитель с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции.