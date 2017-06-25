Саакашвили потребовал у Порошенко 50 евро за залитую зеленкой футболку

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал у президента Украины Петра Порошенко возместить ему стоимость футболки Lacoste, на которую вылили зеленку во время его выступления в городе Ладыжин в Винницкой области. Свое требование Саакашвили разместил в аккаунте в Facebook.

«Очередная атака зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП («Блока Петра Порошенко» — прим. «Ленты.ру»). Мы все сняли и скоро вам покажем. Опять надел новую майку, и опять испортили, сволочи! Я ездил на выпускной вечер Вадима, историю мамы которого, Тамары, мы показывали на передаче (Саакашвили является ведущим телепрограммы «Другая Украина» — прим. «Ленты.ру»). Наученный опытом, я всегда с собой вожу запасные вещи, переоделся, сфоткался с выпускниками второй ладыжинской школы и еще погулял с ними на школьном банкете. Петр Алексеевич, Вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки Lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса — 50 евро», — написал Саакашвили.

19 июня Саакашвили забросали яйцами, начиненными зеленкой, во время выступления в Кривом Роге. Нападавших он назвал «титушками» и выразил уверенность в том, что их подослал мэр города Юрий Вилкул.

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015 года по ноябрь 2016-го, находится в оппозиции к киевским властям. В январе он обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции. С марта 2017-го политик ведет ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.

Словом «титушки» на Украине начиная с 2013 года называют наемников, устраивающих потасовки и другие акции с применением физической силы.