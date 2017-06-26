Наука и техника
 

Объяснено отсутствие антивещества во Вселенной

Перейти в «Мою Ленту»

Ученый Сальвадор Роблес-Перес из Института фундаментальной физики (Мадрид, Испания) предложил объяснение преобладанию материи над антиматерией во Вселенной. Препринт соответствующего исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Предложенная специалистом теория предполагает существование мультивселенной. В ней Вселенная родилась вместе с другим миром, при этом в первом оказались частицы, а во втором — античастицы. Две вселенных разделены потенциальным барьером, который не позволяет аннигилировать материи и антиматерии.

Антиматерия (антивещество) состоит из античастиц — двойников элементарных частиц, от оригиналов отличающихся зарядами и квантовыми числами. Реакция между частицей и античастицей называется аннигиляцией. Наблюдаемое преобладание материи над антиматерией во Вселенной считается одной из важнейших проблем фундаментальной физики.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Марсе «нашли» открывающий портал в пространстве-времени суперколлайдер
В ЦЕРНе получили светящуюся антиматерию
Украину приняли в ЦЕРН раньше России
Последние новости
Трамп отказался от традиционного ужина в честь окончания Рамадана
Названы самые распространенные наркотики в российском Tor
Объяснено отсутствие антивещества во Вселенной
Ракета Falcon стартовала с десятью спутниками связи
В Николаеве активисты закидали Савченко яйцами и устроили драку
Дзюба объяснился за «месседж» после вылета России из Кубка конфедераций
Порошенко заявил о достижении соглашения с США по поставкам вооружения
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:12Сегодня
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)

Дорого и сердито

Украина распродает Китаю советские лунные технологии
18:1521 июня

Легендарные игры Sega вышли на iOS и Android

20:5025 июня

Россия продолжит поставлять в США двигатели РД-180

07:0119 июня

Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути

Наука и техника00:0013 июня

Слишком душно

Главные премьеры и разочарования игровой выставки E3
00:01Сегодня

Ракета Falcon стартовала с десятью спутниками связи

13:0423 июня

Показан геймплей Beyond Good & Evil 2

14:5523 июня

В Польше создали «беспилотную картошку»

Наука и техника00:0125 июня

Что-то нажали

Какие тайны скрывают научные комплексы в видеоиграх
09:5323 июня

Назван эффективный способ избавиться от усталости

00:0316 июня

В Китае осуществили квантовую телепортацию на расстояние 1,2 тысячи километров

11:1723 июня

«Человеческую рыбу» засняли на рекордной глубине

Россия
«Послать на хер — это не на фиг»
Филолог Анатолий Баранов о том, почему не следует запрещать матерные слова
Путевка в «Артек»
Как прошел очередной визит Путина в Крым и при чем тут Саманта Смит
«Большинство из них верят в духов»
Психолог Владимир Серкин о феномене современных отшельников
Отбывающему арест Навальному вызвали скорую
«Без тебя стала порченой»
О чем пишут российские политики в песнях
Mercedes протаранил скорую в Челябинской области
Рогозин посоветовал сербам напугать Запад деревянными С-300
Все материалы
Мир
Цена ошибки
Неправильно понятая депеша стала причиной начала Корейской войны
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Африканский «боярышник»
Как спиваются жители Черного континента
Армия обороны Израиля ответила на обстрел со стороны Сирии
Трамп отказался от традиционного ужина в честь окончания Рамадана
Девочка сорвалась с семиметровой высоты на аттракционе в США
Президент ОАЭ появился на публике впервые за три года
Все материалы
Бывший СССР
А теперь сохатый!
Как лоси взяли Ригу
Порошенко заявил о достижении соглашения с США по поставкам вооружения
Выгребная драма
Как деревенские сортиры навлекли на Литву гнев Еврокомиссии
Неизвестные сняли мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе
В Николаеве активисты закидали Савченко яйцами и устроили драку
Саакашвили потребовал у Порошенко 50 евро за залитую зеленкой футболку
Европейский автобусный перевозчик отказал украинке в поездке без визы
Все материалы
Финансы
Из-за чего весь побор
Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству
В Германии выпустили купюры номиналом ноль евро
«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»
Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае
Moody’s впервые за два года повысило кредитный рейтинг Греции‍
Силуанов отчитался о росте инвестиций в капитал России
Украина потратит на Приватбанк еще около миллиарда долларов
Украина подала в суд Лондона апелляцию по делу о долге перед Россией
Все материалы
Бизнес
Пан или пропал
Киев угрожает арестами активов «Газпрома» за пределами национальной юрисдикции
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Завершен первый этап заводских испытаний МС-21
Грузия обзавелась крупнейшей за годы независимости ГЭС
США объявили в розыск ответственных за «дизельгейт» менеджеров Volkswagen
Глава ФАС назвал позором наличие роуминга в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Проклятие 5,45 и похороны «Гренделя»
Почему не могут создать идеальный автоматный патрон
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Кричащая проблема
Как проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
Американцы представили способный летать почти со скоростью звука беспилотник
Источник в Москве рассказал об ударе Израиля по боевикам вместо армии Сирии
Погоню Т-90 за террористами по сирийской пустыне показали на видео
Российские военные в Сирии и власти Латакии подписали соглашение о перемирии
Все материалы
Наука и техника
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)Дорого и сердито
Украина распродает Китаю советские лунные технологии
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Что-то нажали
Какие тайны скрывают научные комплексы в видеоиграх
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Россия продолжит поставлять в США двигатели РД-180
Ракета Falcon стартовала с десятью спутниками связи
Юрий Гагарин вместе со своей матерью Анной Тимофеевной выступает на митинге в родном городе Гжатск.Возвращение легенды
Кто возродит служившую Гагарину и Radiohead «Октаву»
Все материалы
Спорт
Ни минуты покоя
Как Мэтт Митрион отправил Федора Емельяненко в нокаут в первом раунде
Хотели как лучше
Ну, вы поняли. Сборная России покинула Кубок конфедераций
«Ну что мне, пойти повеситься?»
Как футболисты и болельщики отреагировали на вылет России из Кубка конфедераций
Всемирная федерация тхэквондо сменила название из-за шуток над аббревиатурой WTF
Дзюба объяснился за «месседж» после вылета России из Кубка конфедераций
Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций
Дюков вступился за Жиркова и Акинфеева
Все материалы
Культура
Примадонна с ядовитыми фиалками
Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Автопортрет «Великий художник» (Le Grand Peintre)Рождение буффонады из зеленой тени на носу
Ретроспектива авангардиста Аристарха Лентулова открылась в Бахрушинском музее
СМИ узнали причину ареста украинского залога за «Евровидение»
Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа
Роулинг рассказала о существовании другого Гарри Поттера
Секретная служба США взяла на заметку слова Джонни Деппа об убийстве Трампа
Все материалы
Интернет и СМИ
Черный русский
Реклама, после которой рыдают, лезут в Tor и выгоняют детей из дома
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Павел ДуровБеда для анонима
Как Telegram обойдет блокировку в России
Google перестанет сканировать почту пользователей
Глава Роскомнадзора предупредил о считанных днях до блокировки Telegram
Американка уволилась из школы после просьбы перестать сниматься в порно
Ургант в образе Оксимирона устроил рэп-дуэль со Шнуровым и назвал его импотентом
Все материалы
Ценности
Чтоб я так жил!
Дома на колесах и просто большие машины на аукционе в Санта-Монике
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Дочь Трампа вызвали в суд по делу об обувном плагиате
Guerlain выпустил унисекс-аромат на основе бензоина
Верфь Princess обновила линейку флайбриджных яхт
Демна Гвасалия отправил модников в Булонский лес
Бывший участник OneDirection оденет россиян в модную одежду
Все материалы
Путешествия
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Столица Черноземья
Открываем Россию: Почему этим летом нужно ехать на отдых в Воронеж
Семь человек погибли при падении кабины канатной дороги в Гималаях
Интимный берег
Про «золотую милю» Испании, где местные жители отдыхают сами
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе
Пассажиры ужаснулись сильной болтанке самолета после отказа двигателя
Все материалы
Из жизни
Аскот, ВеликобританияДень безумных шляп
Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
Папа накачался
Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
В США 167 незнакомцев накормили друг друга обедами из «Макдоналдс»
В Пакистане впервые выдали трансгендеру загранпаспорт с пометкой «Х»
Ученые напугали 17 диких пум записями политических передач
Депутаты в США случайно одобрили позволяющий беременным убивать законопроект
Все материалы
Автомобильные братья, которых разлучили маркетологи
Одна марка, одна и та же модель, но очень разные машины
Самые качественные машины в мире
Машины каких брендов ездят в сервис реже остальных
Тест и стоимость владения Skoda Superb
Длительный тест универсала Skoda Superb: итоги
Самые крутые участники гонки Pikes Peak
Лучшие автомобили «Гонки в облаках» за ее 101-летнюю историю
Toyota поможет владельцам Land Cruiser выжить
Kia представила новый Rio для России
Названы самые «иномарочные» города-миллионники
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы