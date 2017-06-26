Объяснено отсутствие антивещества во Вселенной

Ученый Сальвадор Роблес-Перес из Института фундаментальной физики (Мадрид, Испания) предложил объяснение преобладанию материи над антиматерией во Вселенной. Препринт соответствующего исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

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Предложенная специалистом теория предполагает существование мультивселенной. В ней Вселенная родилась вместе с другим миром, при этом в первом оказались частицы, а во втором — античастицы. Две вселенных разделены потенциальным барьером, который не позволяет аннигилировать материи и антиматерии.

Антиматерия (антивещество) состоит из античастиц — двойников элементарных частиц, от оригиналов отличающихся зарядами и квантовыми числами. Реакция между частицей и античастицей называется аннигиляцией. Наблюдаемое преобладание материи над антиматерией во Вселенной считается одной из важнейших проблем фундаментальной физики.