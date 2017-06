Сирийскую певицу Насри задержали в ливанском аэропорту с кокаином в косметичке

Сирийская певица Асала Насри была задержана в ливанском аэропорту за транспортировку наркотиков. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в понедельник, 26 июня.

Инцидент произошел, когда Насри направлялась из Бейрута в Каир. Сотрудники службы безопасности обнаружили в косметичке артистки кокаин. Певица заявила, что наркотическое вещество ей подбросили, отметив, что не знает, кто это сделал.

Материалы по теме Дурное влияние Сид Вишес и музыканты, пошедшие по пути саморазрушения

Служба безопасности аэропорта отпустила Насри после того, как она дала письменное обязательство постоянно проходить тест на наличие наркотиков в организме. Артистке придется сдавать анализы при каждом последующем посещении Ливана.

В сентябре 2014 года артистку уже задерживали в ливанском аэропорту. В службе безопасности тогда отметили, что Насри якобы находилась в международном розыске по линии Интерпола. Информация не подтвердилась, и позже певицу отпустили.

48-летняя Асала Насри записала 20 студийных альбомов. Последняя пластинка, My Heart Did It, вышла в 2007 году.