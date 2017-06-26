Сирийскую певицу Насри задержали в ливанском аэропорту с кокаином в косметичке

Сирийская певица Асала Насри была задержана в ливанском аэропорту за транспортировку наркотиков. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в понедельник, 26 июня.
Инцидент произошел, когда Насри направлялась из Бейрута в Каир. Сотрудники службы безопасности обнаружили в косметичке артистки кокаин. Певица заявила, что наркотическое вещество ей подбросили, отметив, что не знает, кто это сделал.
Служба безопасности аэропорта отпустила Насри после того, как она дала письменное обязательство постоянно проходить тест на наличие наркотиков в организме. Артистке придется сдавать анализы при каждом последующем посещении Ливана.
В сентябре 2014 года артистку уже задерживали в ливанском аэропорту. В службе безопасности тогда отметили, что Насри якобы находилась в международном розыске по линии Интерпола. Информация не подтвердилась, и позже певицу отпустили.
48-летняя Асала Насри записала 20 студийных альбомов. Последняя пластинка, My Heart Did It, вышла в 2007 году.