Главой Deutsche Bank в России станет руководитель украинского подразделения

Исполнительным директором группы Deutsche Bank в России станет Борислав Иванов-Бланкенбург, который ранее возглавлял украинское подразделение банка. Об этом говорится в сообщении финансовой организации. Он также также станет председателем правления российской «дочки» учреждения после согласования с Банком России.

Иванов-Бланкенбург работает с Deutsche Bank в Центральной и Восточной Европе более 17 лет. C 2014 года он занимал должность гендиректора и председателя правления Deutsche Bank на Украине. Ранее возглавлял представительство DB в столице Болгарии Софии.

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В сообщении банка уточняется, что Россия остается «одним из самых привлекательных и значимых» рынков для Deutsche Bank в Европе. Банк намерен продолжать развивать свое присутствие на рынке.

Аннетт Фивег, которая руководила банком до последнего времени, по данным агентства «Интерфакс», должна покинуть организацию. С 1 августа она начнет руководить бизнесом Сбербанка в Швейцарии.

Федеральная налоговая служба (ФНС) 13 февраля предъявила Deutche Bank в России претензии на сумму более 10 миллиардов рублей. Кредитную организацию подозревали в участии в налоговых схемах вместе с его подразделением в Великобритании. Позже налоговики отказались от претензий.

