Принадлежащий Месси фонд помощи детям уличили в финансовых махинациях

Фонд помощи детям, принадлежащий нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, скрыл от налоговых органов доходы на сумму 10 миллионов евро. Об этом сообщает ABC.

С 2007 по 2015 год организация не декларировала большую часть доходов. Отмечается, что фонд служил прикрытием Месси для ведения частных переговоров. В 2009 году футболист с отцом открыли в родном городе Росарио представительство фонда, но зарегистрировали его в Испании как общественную организацию. В результате Министерство финансов Аргентины исключило фонд Месси из своего списка.

23 июня сообщалось, что государственный прокурор Испании заменил меру наказания Месси. Вместо отбывания тюремного срока футболист заплатит штраф. Аргентинец и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму в 4,1 миллиона евро.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий пять раз выигрывал «Золотой мяч». В минувшем сезоне он заработал 76,5 миллиона евро.