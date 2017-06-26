Сельчане в Приморье рассказали об изъятии участков под «дальневосточный гектар»

Жители поселка Кругликово в Хабаровском крае обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта с жалобой, что местная администрация передала их приусадебные участки в чужую собственность по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщило сетевое издание «АмурПРЕСС».

По словам местных жителей, в программу попали участки без самих жилых построек. Участки принадлежали семьям сельчан более 50 лет. Они готовы защищать свои огороды с вилами в руках.

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«Основная проблема в том, что у большинства селян из действующих документов на руках только права собственности, датированные 1994 годом. Поставить землю на кадастровый учет некоторые пытаются еще с 2014 года, однако чиновники под разными предлогами отказываются оформлять документы», — рассказал представитель регионального отделения ОНФ Андрей Белоглазов.

В администрации поселения заявляют, что о проблеме не знают.

Активисты направили письма уполномоченному по вопросам программы «Дальневосточный гектар» и в Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края. ОНФ попросил чиновников прояснить ситуацию и посоветовать жителям Кругликово, что делать дальше.

Как уверяют сельчане, аналогичные случаи происходят в соседних селениях, но не имеют такого массового распространения.

Закон о бесплатном дальневосточном гектаре был подписан президентом России Владимиром Путиным 2 мая 2017 года.

Согласно закону, каждый россиянин может воспользоваться правом на получение сроком на пять лет участка размером не более гектара. Надел может быть расположен на территории Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области или Чукотского автономного округа.

По истечении пяти лет участок можно будет оформить в аренду или получить в собственность. Купля-продажа полученной земли запрещена.

