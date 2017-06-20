Приморцу с ностальгией по Столыпину пообещали «дальневосточный гектар»

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во вторник, 20 июня, встретился с жителем Владивостока Иваном Таркиным, который обратился к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Мужчина задал главе государства вопрос о «дальневосточном гектаре». О беседе главы региона с Таркиным сообщается на сайте краевой администрации.

Там поясняется, что с 1 января 2017 года запрещено предоставлять земельные участки в безвозмездное пользование в границах охотугодий. Эти изменения коснулись Таркина, который направил заявку на «гектар» в поселке Оленевод за несколько дней до нового года.

На встрече Миклушевский обрисовал собеседнику сложившуюся ситуацию. «Я пригласил вас, чтобы вы услышали это от меня, а не по пересказам моих подчиненных», — отметил чиновник. По его словам, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев решил отменить упомянутый запрет, сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

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Глава Приморья подчеркнул, что как только внесут изменения, все «зависшие» участки будут выданы. «Ваш участок поставлен на кадастровый учет, претендовать на него кроме вас больше никто не сможет. Как только поправки Госдумой будут одобрены, сразу получите землю», — заверил Миклушевский. Таркин в ответ сказал, что ждет решения данного вопроса с нетерпением.

15 июня в ходе прямой линии житель Владивостока заявил Путину, что программу «дальневосточный гектар» можно назвать только издевательством. «Мне удалось каким-то чудом получить кадастровый номер, распечатать договор, подписать его и отдать в земельный комитет Владивостока. С тех пор договор мне на руки не выдают», — пожаловался он, после чего спросил , почему «сто лет назад у [Петра] Столыпина с его примитивными инструментами таких ошибок не было». Президент в ответ напомнил о столыпинских вагонах и галстуках (виселицах), признал, что программа «гектара» в целом идет неплохо, и пообещал помочь Таркину.

«Закон о дальневосточном гектаре» действует с июня 2016 года. С 1 февраля 2017-го любой россиян может бесплатно на пять лет получить участок площадью в один гектар на Дальнем Востоке (раньше это касалось только жителей ДФО). Если земля будет освоена, ее можно оформить в собственность или аренду. Приморский край — самый популярный регион у желающих взять гектар, поступило порядка 40 тысяч заявлений граждан.