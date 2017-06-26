«Краснодар» заменил одного Вандерсона на другого

Бразильский нападающий австрийского «Зальцбурга» Вандерсон Малиэл перешел в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте «быков» в понедельник, 26 июня.

22-летний бразилец подписал с «Краснодаром» контракт сроком до 2022 года. Сумма заработной платы футболиста не уточняется.

В минувшем сезоне Вандерсон Малиэл провел в составе «Зальцбурга» 20 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил три мяча и отдал 11 голевых передач. По итогам сезона его команда выиграла чемпионат и Кубок страны.

Нынешним летом тезка новичка «Краснодара» Вандерсон ду Карму покинул команду. Он выступал за «быков» на протяжении пяти лет. На правах свободного агента бразилец перешел в московское «Динамо».

В минувшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги «Краснодар» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице. В грядущем сезоне команда выступит в Лиге Европы.