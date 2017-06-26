ЦБ предложил создать единый реестр вкладов россиян

Банк России предлагает создать единый реестр вкладов россиян на основе портала госуслуг. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, сообщает Rambler News Service.

По его словам, на портале, участниками которого сейчас являются 90 миллионов человек, будет создана система контроля со стороны граждан. «Через портал госуслуг они будут получать доступ к базе данных, которую будут вести Банк России, и проверять, числятся они в реестре или нет», — сказал Тулин.

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В результате для недобросовестных участников рынка повысится вероятность разоблачения, а мотивация к совершению правонарушений снизится, отметил зампред ЦБ.

Кроме того, регулятор поддерживает введение уголовной ответственности за оформление недобросовестными банками забалансовых вкладов, сообщил Тулин.

В мае замглавы Агентства по страхованию вкладов Мария Филатова сообщила, что банкротства 80 процентов российских банков, лишившихся лицензии ЦБ, носят криминальный характер.

В 2016 году вкладчики закрытых банков получили почти 591 миллиард рублей в качестве страхового возмещения.