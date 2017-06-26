В РПЦ раскритиковали «Правмир» за замалчивание антицерковной позиции Алексиевич

В Русской православной церкви (РПЦ) раскритиковали недавнее интервью лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич порталу «Православие и мир», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Кипшидзе напомнил, что в 2015 году, выступая на «Радио Польша», Алексиевич заявила, что РПЦ — не ее церковь. В том же интервью она выразила мнение, что Московский патриархат участвует в «опрокидывании людей в варварство».

«При всем уважении к творческой свободе редакции замалчивание антицерковных эскапад Алексиевич как минимум не вполне честно по отношению к многочисленной аудитории ресурса», — отметил представитель РПЦ. При этом он заявил, что понимает «логику публикации» этого материала, заключавшуюся в «погоне за посещаемостью».

Ранее в июне Алексиевич дала вышедшее на портале Regnum скандальное интервью журналисту Сергею Гуркину, в котором назвала Россию несвободной страной, где несколько процентов населения владеют всем богатством, а остальные «остались ни с чем». Алексиевич запретила автору публиковать интервью.