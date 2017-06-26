Финансы
 

Индекс РТС превысил 1000 пунктов

Перейти в «Мою Ленту»

Российский фондовый индекс РТС, значение которого рассчитывается на основе цен акций, выраженных в долларах, вырос на открытии торгов на 1,24 процента и составил 1001,2 пункта. Об этом свидетельствуют данные биржи. Последний раз значение этого индикатора превышало 1000 пунктов 20 июня.

Основной индекс российского рынка акций — ММВБ, рассчитываемый на основе рублевых котировок, также прибавил 0,34 процента до 1873,78 пункта.

Как отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов, комментарий которого приводится на сайте «Финама», российский фондовый рынок остается заложником низких рублевых цен на нефть и опасений относительно сохранения санкционного режима.

Однако, говорит эксперт, индексы Московской биржи продолжают держаться на довольно высоких уровнях, поскольку негатив с нефтяного рынка эффективно «впитывался» рублем. При этом риски быстрого прохождения жесткого набора санкций через американский Конгресс не реализовались.

Аналитики нейтрально оценивают перспективы российской валюты и высказывают сдержанно позитивную оценку в отношении рынка акций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский рынок остается заложником низких рублевых цен на нефть
Американцы стали самыми активными покупателями евробондов России
Глава «Роснефти» назвал возможную среднюю цену на нефть в 2017-2018 годах
Рубль признали самой быстро дешевеющей валютой развивающихся стран
Последние новости
Советник Путина раскритиковал «анархичную позицию» Дурова по Telegram
«Краснодар» заменил одного Вандерсона на другого
Пятые «Трансформеры» установили антирекорд по кассовым сборам
Правительство обяжет гипермаркеты строить съезды на федеральные трассы
Россия за 17 лет поставила за рубеж технику для ВМФ на 24 миллиарда долларов
Число погибших при взрыве бензовоза в Пакистане возросло до 157
Порошенко рассказал о похороненном благодаря украинской армии проекте Новороссии
Другие материалы рубрики
Финансы00:11Сегодня

Из-за чего весь побор

Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству
05:2125 июня

В Германии выпустили купюры номиналом ноль евро

08:1424 июня

Moody’s впервые за два года повысило кредитный рейтинг Греции‍

14:0820 июня

Минфин предложил ввести автоподписку на индивидуальный пенсионный капитал

Финансы00:0515 июня
Эльвира Набиуллина

В тисках Федрезерва

Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
17:1225 июня

Силуанов отчитался о росте инвестиций в капитал России

17:4423 июня

Украина потратит на Приватбанк еще около миллиарда долларов

14:4720 июня

В России участились случаи выдачи банкоматами фальшивых купюр

Финансы00:0123 июня

«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»

Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае
19:1123 июня

Украина подала в суд Лондона апелляцию по делу о долге перед Россией

16:5523 июня

Американцы стали самыми активными покупателями евробондов России

13:4620 июня

Курс евро к рублю поднялся к самой высокой с декабря отметке

Россия
«Послать на хер — это не на фиг»
Филолог Анатолий Баранов о том, почему не следует запрещать матерные слова
О работе на «чистоту»
Надежды и утраченные иллюзии в историях пациентов реабилитационного центра
Большинство россиян одобрили уголовную ответственность за прием наркотиков
Автобус с казачьим ансамблем перевернулся в Иркутской области
«Росимущество должно дать разъяснение по продаже "Образцовой"»
Сотрудник ОНФ об анатомии одной из самых скандальных сделок последних лет
Россияне сочли Путина выдающейся исторической личностью
Призер Олимпиады поборется за пост губернатора Свердловской области
Все материалы
Мир
Роман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
В результате беспорядков в Лондоне пострадали шестеро полицейских
Число погибших при взрыве бензовоза в Пакистане возросло до 157
Цена ошибки
Неправильно понятая депеша стала причиной начала Корейской войны
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Полиция уточнила число погибших при крушении туристического судна в Колумбии
Все материалы
Бывший СССР
А теперь сохатый!
Как лоси взяли Ригу
СМИ предрекли отставку Гройсмана из-за недовольства Порошенко
Выгребная драма
Как деревенские сортиры навлекли на Литву гнев Еврокомиссии
Порошенко заявил о достижении соглашения с США по поставкам вооружения
Порошенко рассказал о похороненном благодаря украинской армии проекте Новороссии
Неизвестные сняли мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе
Порошенко назвал «Северный поток-2» местью Украине
Все материалы
Финансы
Из-за чего весь побор
Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству
В Германии выпустили купюры номиналом ноль евро
«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»
Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае
Moody’s впервые за два года повысило кредитный рейтинг Греции‍
Силуанов отчитался о росте инвестиций в капитал России
Украина потратит на Приватбанк еще около миллиарда долларов
Украина подала в суд Лондона апелляцию по делу о долге перед Россией
Все материалы
Бизнес
Пан или пропал
Киев угрожает арестами активов «Газпрома» за пределами национальной юрисдикции
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Завершен первый этап заводских испытаний МС-21
Правительство обяжет гипермаркеты строить съезды на федеральные трассы
США объявили в розыск ответственных за «дизельгейт» менеджеров Volkswagen
Грузия обзавелась крупнейшей за годы независимости ГЭС
Все материалы
Силовые структуры
Проклятие 5,45 и похороны «Гренделя»
Почему не могут создать идеальный автоматный патрон
Анатомия дурмана
Как эволюционировала наркоторговля в России
Кричащая проблема
Как проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
ФСБ рассказала о подготовке теракта в Петербурге с помощью Telegram
В Истре начали расследование гибели ребенка в бассейне
Японский флот впервые испытал сверхзвуковую противокорабельную ракету
Источник в Москве рассказал об ударе Израиля по боевикам вместо армии Сирии
Все материалы
Наука и техника
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)Дорого и сердито
Украина распродает Китаю советские лунные технологии
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Что-то нажали
Какие тайны скрывают научные комплексы в видеоиграх
Объяснено отсутствие антивещества во Вселенной
Найдены пригодные для жизни экзолуны
Россия продолжит поставлять в США двигатели РД-180
Ракета Falcon стартовала с десятью спутниками связи
Все материалы
Спорт
Ни минуты покоя
Как Мэтт Митрион отправил Федора Емельяненко в нокаут в первом раунде
Хотели как лучше
Ну, вы поняли. Сборная России покинула Кубок конфедераций
«Ну что мне, пойти повеситься?»
Как футболисты и болельщики отреагировали на вылет России из Кубка конфедераций
«Краснодар» заменил одного Вандерсона на другого
Умер отец Жозе Моуринью
Кокорин отказался оценивать игру сборной России на Кубке конфедераций
Дзюба объяснился за «месседж» после вылета России из Кубка конфедераций
Все материалы
Культура
«У нас была фантастическая история, но она подошла к концу»
Индийский режиссер С.С. Раджамули о болливудской «Игре престолов»
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Примадонна с ядовитыми фиалками
Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»
Умер заслуженный художник России Леопольд Цесюлевич
Пятые «Трансформеры» установили антирекорд по кассовым сборам
СМИ узнали причину ареста украинского залога за «Евровидение»
Валентин Гафт отменил творческий вечер в Ельцин-центре из-за болезни
Все материалы
Интернет и СМИ
Черный русский
Реклама, после которой рыдают, лезут в Tor и выгоняют детей из дома
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Павел ДуровБеда для анонима
Как Telegram обойдет блокировку в России
Хакеры разместили признание в любви к ИГ на сайте губернатора Огайо
Дуров обвинил главу Роскомнадзора в незнании принципов шифрования сообщений
Названы самые распространенные наркотики в российском Tor
CNN ужесточил контроль за публикацией материалов о России
Все материалы
Ценности
Кадр из телесериала «Сэр Фрэнсис Дрейк» (Великобритания, 1961)«Дабы не ослепила нас красота Ее Величества»
Эксперимент адмирала Дрейка по сохранению зрения команды
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Vetements устроил показ на автомобильной парковке
Часы Аль Капоне продали за 84 тысячи долларов
Дочь Трампа вызвали в суд по делу об обувном плагиате
Guerlain выпустил унисекс-аромат на основе бензоина
Верфь Princess обновила линейку флайбриджных яхт
Все материалы
Путешествия
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Российская авиакомпания заплатила 200 тысяч рублей за задержки рейсов
Выбросившаяся на пляж акула вызвала панику среди отдыхающих
Число российских туристов в Доминикане выросло на 300 процентов
Иран отменил визы для туристических групп из России
Столица Черноземья
Открываем Россию: Почему этим летом нужно ехать на отдых в Воронеж
Все материалы
Из жизни
Аскот, ВеликобританияДень безумных шляп
Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
Папа накачался
Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
В США 167 незнакомцев накормили друг друга обедами из «Макдоналдс»
В Пакистане впервые выдали трансгендеру загранпаспорт с пометкой «Х»
Ученые напугали 17 диких пум записями политических передач
Депутаты в США случайно одобрили позволяющий беременным убивать законопроект
Все материалы
Кто сделал первый кроссовер в мире
Вопрос – один, ответов – минимум семь. Кто же был первым?
Самые качественные машины в мире
Машины каких брендов ездят в сервис реже остальных
Автомобильные братья, которых разлучили маркетологи
Одна марка, одна и та же модель, но очень разные машины
Самые крутые участники гонки Pikes Peak
Лучшие автомобили «Гонки в облаках» за ее 101-летнюю историю
Toyota поможет владельцам Land Cruiser выжить
Раскрыта внешность нового BMW X3
Kia представила новый Rio для России
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы