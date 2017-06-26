Индекс РТС превысил 1000 пунктов

Российский фондовый индекс РТС, значение которого рассчитывается на основе цен акций, выраженных в долларах, вырос на открытии торгов на 1,24 процента и составил 1001,2 пункта. Об этом свидетельствуют данные биржи. Последний раз значение этого индикатора превышало 1000 пунктов 20 июня.

Основной индекс российского рынка акций — ММВБ, рассчитываемый на основе рублевых котировок, также прибавил 0,34 процента до 1873,78 пункта.

Как отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов, комментарий которого приводится на сайте «Финама», российский фондовый рынок остается заложником низких рублевых цен на нефть и опасений относительно сохранения санкционного режима.

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Однако, говорит эксперт, индексы Московской биржи продолжают держаться на довольно высоких уровнях, поскольку негатив с нефтяного рынка эффективно «впитывался» рублем. При этом риски быстрого прохождения жесткого набора санкций через американский Конгресс не реализовались.

Аналитики нейтрально оценивают перспективы российской валюты и высказывают сдержанно позитивную оценку в отношении рынка акций.