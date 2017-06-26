Завершилось расследование уголовного дела о похищении младенца в Дедовске

Завершено расследование уголовного дела о похищении в июне 2014 года из Дедовской городской больницы младенца, сообщила «Ленте.ру» Елена Фокина, официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР).

Она уточнила, что обвинительное заключение утверждено прокурором, и материалы направлены в Истринский районный суд Московской области для рассмотрения по существу. Единственная обвиняемая, Елена Спахова, по-прежнему находится под подпиской о невыезде. Следствие установило, что она, лишившись ребенка на ранних сроках беременности, в течение длительного времени имитировала ее, в том числе перед мужем.

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В мае 2014 года с приступом гинекологического заболевания Спахова была госпитализирована, но мужу сообщила, что поехала рожать. После выписки из больницы она несколько недель уверяла родных, что мальчик остался в детском отделении. По ее словам, умысел на похищение младенца возник у нее спонтанно, и заранее она его не планировала.

«В ходе следствия полностью установлена причастность обвиняемой к похищению ребенка, а проведенная экспертиза установила, что мальчик, которого она выдавала за своего сына, и похищенный в июне 2014 года младенец — одно лицо, биологической матерью которого обвиняемая не является», — заявила Фокина.

В настоящее время сам младенец, известный сразу под двумя именами — Матвей (так его назвали биологические родители перед тем, как подписать «отказной») и Егор (под этим именем его крестили в семье Спаховых), уже передан на воспитание в приемную семью. В суде его интересы будет представлять чиновник органа опеки и попечительства — он уже признан представителем потерпевшего. Так власти намерены сохранить тайну усыновления.