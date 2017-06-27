Очевидцы рассказали о попавшей в аварию команде Киркорова

В Ставрополе в ДТП попала машина команды сопровождения эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает Пятый канал со ссылкой на очевидцев происшествия.

Авария с участием белой LADA Vesta и черным Land Rover произошла на пешеходном переходе у перекрестка улиц Морозова и Пушкина.

Как утверждают свидетели, столкновение спровоцировала LADA, не предоставив иномарке преимущества в движении. В аварии пострадали пять пассажиров обоих автомобилей. Водители не получили травм.

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По словам очевидцев, Land Rover принадлежит сотрудникам Киркорова, которые сопровождают артиста в Ставрополе. Его концерт состоялся в городе 26 июня.

В мае сообщалось, что Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с певца Филиппа Киркорова около 500 тысяч рублей по иску банка «Церих».