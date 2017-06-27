«Роснефтегаз» обязали раскрывать финансовую отчетность

Правительство согласилось с предложением Минэкономразвития и Минэнерго обязать «Роснефтегаз» впредь предоставлять отчетность по МСФО и поручило обеспечить получение «достоверной» информации от госкомпании. Об этом во вторник, 27 июня, сообщают «Ведомости».

В распоряжении издания оказалось письмо директора департамента экономики и финансов правительства Владимира Сидоренко. В письме указано, что холдинг «Роснефтегаз», кроме отчетности по МСФО, должен систематически предоставлять данные об остатках средств на счетах, об акциях, которыми владеет, и инвестпрограмме.

Через «Роснефтегаз» правительство владеет 50 процентами плюс одна акция «Роснефти», 10,9 процента «Газпрома», 27,63 процента «Интер РАО». Дивиденды этих госкомпаний оседают в холдинге, и бюджету он перечисляет лишь половину чистой прибыли (норма для последних двух лет).

Материалы по теме Новые технологии на службе у бизнеса «Роснефть» повышает эффективность операционной деятельности, внедряя инновации

С 2015 года правительство разрешило «Роснефтегазу» не составлять отчетность по МСФО и вообще не публиковать отчетность (если этого не захочет акционер), напоминают «Ведомости».

В конце апреля текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил направить на выплату дивидендов компаний с госучастием не менее 50 процентов прибыли по МСФО за 2016 год. Президент Владимир Путин одобрил решение главы правительства.

В мае РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в правительстве, что принято решение о том, что госкомпании в основном направят на дивиденды за 2016 год 50 процентов прибыли. Однако предполагалось, что по «Роснефтегазу» будет принято отдельное решение. В результате в 2017 году бюджет рассчитывает получить от дивидендов госкомпаний около 150 миллиардов рублей.

