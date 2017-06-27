В Симферополе обсудили обеспечение национальной безопасности в водоснабжении

Вопросы обеспечения национальной безопасности в области использования водных ресурсов и развитие судостроения в регионах Крымского полуострова обсудили участники выездного совещания, которое провел 27 июня в Симферополе секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

Как отмечается, в работе совещания приняли участие глава Севастополя Дмитрий Овсянников, глава Республики Крым Сергей Аксенов, представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.

Открывая мероприятие, Владимир Устинов отметил значимость его проведения в Крыму. «Два субъекта России — Республика Крым и город Севастополь, – не так давно вошедшие в Южный федеральный округ, активно развиваются. Решаются социально-экономические и внутриполитические задачи, вместе с тем имеются проблемы в обеспечении безопасности в отдельных сферах хозяйствования», — рассказал полпред президента России в ЮФО.

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В ходе совещания участники мероприятия обсудили обеспечение национальной безопасности в области использования водных ресурсов на территории Крымского полуострова. Николай Патрушев сообщил о мерах, принятых в Крыму по предотвращению угроз в данной сфере. Они направлены на преодоление дефицита пресной воды на полуострове, обеспечение качества питьевых источников, поддержание в нормативном состоянии гидротехнических сооружений, их антитеррористической защищенности.

Кроме того, в рамках доклада Николай Патрушев отметил, что в Крыму пресечена деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов. Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Также на совещании была рассмотрена роль судостроительных предприятий регионов Крымского полуострова в обеспечении обороны и безопасности государства. Особое внимание было уделено их дальнейшей интеграции в оборонно-промышленный комплекс России, обеспечению загрузки производств, вопросам технического перевооружения и подготовки специалистов. Николай Патрушев подчеркнул значимость судостроительных предприятий полуострова в укреплении обороноспособности страны.