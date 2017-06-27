Суд отменил взыскание с сенатора Клинцевича 285 тысяч за отдых в санатории

Верховный суд отменил решения двух низших инстанций о взыскании с члена Совета Федерации Франца Клинцевича 285 тысяч рублей за отдых в подмосковном санатории «Русь». Об этом его адвокат Сергей Худяков во вторник, 27 июня, сообщил РИА Новости.

Клинцевич заявил, что считает нынешний вердикт справедливым. Иск, по его словам, стал реакцией бывшего руководства ОООИВА — «Инвалиды войны», которому принадлежит санаторий, на проверку использования им бюджетных средств, которую проводили государственные органы. «Требовалось любыми путями переключить внимание на кого-то другого. Тем более что я был в курсе этой "кухни" и мешал им», — добавил сенатор.

Политик выразил надежду, что «во всей этой истории поставлена точка», а расследование нецелевого использования средств ассоциацией инвалидов Афганской войны продолжится.

Летом 2016 года Рузский районный суд Подмосковья обязал Клинцевича, воглавляющего Российский союз ветеранов Афганистана (РСВА), выплатить 285 тысяч рублей за отдых в санатории «Русь» накануне нового 2015 года. Сообщалось, что вместе с ним отдыхал его заместитель Владимир Костюченко и еще восемь человек. Администрация учреждения заявила, что воины-афганцы могут находиться в санатории бесплатно, если у них есть направление от врача, а у сенатора и его спутников медицинских документов не было, однако они получили «высококачественное питание и квалифицированное медобслуживание».

Сенатор заявил, что имеет право бесплатно отдыхать и лечиться в «Руси» как участник боевых действий, однако не пользовался им и провел праздники в другом месте, заехав в санаторий лишь 1 января, чтобы поздравить знакомых. Обвинения, по его словам, возникли из-за его давнего конфликта с руководителем организации «Инвалиды войны» Андреем Чепурным и, в частности, из-за инициированной Клинцевичем проверки деятельности последнего.

Газета «Коммерсантъ», предавшая эту историю огласке, утверждала, что, согласно записям с камер наблюдения, Клинцевич провел в центре реабилитации как минимум несколько дней.