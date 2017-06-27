Россия
 

Суд отменил взыскание с сенатора Клинцевича 285 тысяч за отдых в санатории

Перейти в «Мою Ленту»
Франц Клинцевич
Франц Клинцевич

Верховный суд отменил решения двух низших инстанций о взыскании с члена Совета Федерации Франца Клинцевича 285 тысяч рублей за отдых в подмосковном санатории «Русь». Об этом его адвокат Сергей Худяков во вторник, 27 июня, сообщил РИА Новости.

Клинцевич заявил, что считает нынешний вердикт справедливым. Иск, по его словам, стал реакцией бывшего руководства ОООИВА — «Инвалиды войны», которому принадлежит санаторий, на проверку использования им бюджетных средств, которую проводили государственные органы. «Требовалось любыми путями переключить внимание на кого-то другого. Тем более что я был в курсе этой "кухни" и мешал им», — добавил сенатор.

Политик выразил надежду, что «во всей этой истории поставлена точка», а расследование нецелевого использования средств ассоциацией инвалидов Афганской войны продолжится.

Летом 2016 года Рузский районный суд Подмосковья обязал Клинцевича, воглавляющего Российский союз ветеранов Афганистана (РСВА), выплатить 285 тысяч рублей за отдых в санатории «Русь» накануне нового 2015 года. Сообщалось, что вместе с ним отдыхал его заместитель Владимир Костюченко и еще восемь человек. Администрация учреждения заявила, что воины-афганцы могут находиться в санатории бесплатно, если у них есть направление от врача, а у сенатора и его спутников медицинских документов не было, однако они получили «высококачественное питание и квалифицированное медобслуживание».

Сенатор заявил, что имеет право бесплатно отдыхать и лечиться в «Руси» как участник боевых действий, однако не пользовался им и провел праздники в другом месте, заехав в санаторий лишь 1 января, чтобы поздравить знакомых. Обвинения, по его словам, возникли из-за его давнего конфликта с руководителем организации «Инвалиды войны» Андреем Чепурным и, в частности, из-за инициированной Клинцевичем проверки деятельности последнего.

Газета «Коммерсантъ», предавшая эту историю огласке, утверждала, что, согласно записям с камер наблюдения, Клинцевич провел в центре реабилитации как минимум несколько дней.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Клинцевич оценил достоверность сообщения о ликвидации лидера ИГ
Сенатора Клинцевича обязали заплатить за отдых в «Руси» с незнакомкой
Ветераны попросили пересмотреть негативную оценку Афганской войны
Последние новости
Асад посетил российскую базу Хмеймим и посидел в кабине Су-35
Геращенко обвинил российские спецслужбы в кибератаке на украинское правительство
Пьяный москвич вытолкнул из окна собутыльника  
Оксфордский словарь пополнили «зызыва», «сын холостяка» и новое значение Baltic
Стоун сравнил критику ленты о Путине с «неделей ненависти» из романа Оруэлла
В Совфеде заговорили о «черной книге» попыток вмешательства в дела России
В России вместо гречки начал резко дорожать рис
Другие материалы рубрики
Россия00:1226 июня

«Послать на хер — это не на фиг»

Филолог Анатолий Баранов о том, почему не следует запрещать матерные слова
16:32Сегодня

Врачи отговорили Горбачева от поездки на прощание с Колем

04:05Сегодня

В Новой Москве построят два железнодорожных вокзала  

16:43Сегодня

Эмоции посетителей МФЦ оценит специальная программа

Россия00:09Сегодня

Такие родные

От пятерок в школе до перестрелки — как карьера чиновников рушится из-за семьи
16:24Сегодня

В Госдуме ответили на слова Геращенко о причастности Москвы к взрыву в Киеве

20:3026 июня

Вильфанд объявил об установлении летней погоды в Москве  

16:09Сегодня

Глава Балашихи прокомментировал решение об отставке

Россия06:01Сегодня

Застрявший между жизнью и смертью

Посещение спортивного магазина обернулось жуткой трагедией
15:0926 июня

Роспотребнадзор рассказал о закрытии несанкционированных детских лагерей

16:17Сегодня

Московскому бизнесмену продали поддельные монеты за 875 тысяч рублей  

15:17Сегодня

План-график по рекультивации «Кучино» пообещали подготовить за неделю

Россия
«Послать на хер — это не на фиг»
Филолог Анатолий Баранов о том, почему не следует запрещать матерные слова
Врачи отговорили Горбачева от поездки на прощание с Колем
Такие родные
От пятерок в школе до перестрелки — как карьера чиновников рушится из-за семьи
Застрявший между жизнью и смертью
Посещение спортивного магазина обернулось жуткой трагедией
Эмоции посетителей МФЦ оценит специальная программа
В Госдуме ответили на слова Геращенко о причастности Москвы к взрыву в Киеве
Суд отменил взыскание с сенатора Клинцевича 285 тысяч за отдых в санатории
Все материалы
Мир
Ни поплавать, ни поездить
Самые странные санкции и неожиданные проблемы из-за них
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Останки Карлоса КастаньоРоман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
Телеканал CNN опубликовал видео о повседневной жизни «столицы ИГ»
Французские жандармы задержали 150 пришедших из Италии беженцев
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Цена ошибки
Неправильно понятая депеша стала причиной начала Корейской войны
Все материалы
Бывший СССР
«Навязанная» резня
20 лет назад в Таджикистане завершилась гражданская война
Геращенко обвинил российские спецслужбы в кибератаке на украинское правительство
Максакова рассказала о навязывании Крыма Украине при Хрущеве
СМИ нашли связь между взорванным в Киеве полковником и убитым Вороненковым
В ДНР выдвинули свою версию убийства полковника украинской разведки
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
Геращенко увидел «руку Кремля» во взрыве полковника разведки в Киеве
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоПоток ненависти
Почему Порошенко заблуждается при разговоре о российских трубопроводах в Европе
В России вместо гречки начал резко дорожать рис
Страховщики оценили свои убытки по ОСАГО в 21 миллиард рублей
Минэкономразвития подтвердило планы переезда в «Москва-Сити»
Команда аналитиков «ВТБ Капитала» признана лучшей в России
Гуцериев предсказал нефтяным ценам рост выше 50 долларов
Украина потратила на докапитализацию банков 10 миллиардов долларов
Все материалы
Бизнес
Прощание с роумингом
Этот термин решено устранить из законов и правительственных постановлений
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
«Росимущество должно дать разъяснение по продаже "Образцовой"»
Сотрудник ОНФ об анатомии одной из самых скандальных сделок последних лет
«Дочка» «Шоколадницы», «МегаФон» и OFD.RU накормят зрителей через онлайн-кассы
Суд отказался принять иск «Татнефти» к Украине на 144 миллиона долларов
Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,4 миллиарда евро
Суд отложил до 12 июля рассмотрение дела по иску «Роснефти» к АФК «Система»
Все материалы
Силовые структуры
Авианосец с тяжелой наследственностью
Как Королевский флот шел к «Королеве Елизавете»
Ребенок преткновения
Как закончилось расследование резонансного дела «дедовского младенца»
Кричащая проблема
Как проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
Зацепер-подросток попал в реанимацию в Подмосковье
Путин назначил представителя по вопросу о группировке российских войск в Армении
В Москве осудили издававших журнал «Флирт» супругов
Суд признал виновными издателя и главного редактора журнала «Флирт»
Все материалы
Наука и техника
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)Дорого и сердито
Украина распродает Китаю советские лунные технологии
Рыбку жалко
Раскрыта причина вымирания гигантских морских чудовищ
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
В Центре Хруничева сменили руководителя
Найдена новая опасность солнцезащитных кремов
В Северной Корее создали аналог iPhone
Упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом
Все материалы
Спорт
На обломках империи
Какое будущее ждет 40-летнего Емельяненко после поражения от Митриона
Из Казани в Саратов
Куда разъехались футболисты сборной России после вылета из Кубка конфедераций
Эксперт оценил перспективы Серены Уильямс в мужском теннисе
Серена Уильямс ответила оценившему ее перспективы в мужском теннисе эксперту
Зюганов рассказал о стыде за игру сборной России на Кубке конфедераций
КНДР отказалась от формирования совместной с Южной Кореей команды к ОИ-2018
В Совфеде рассказали о желании ФИФА снизить стоимость билетов на матчи ЧМ-2018
Все материалы
Культура
Одинокая ведьма желает познакомиться
ММКФ-2017: женские чары и мужские неврозы в американском независимом кино
Примадонна с ядовитыми фиалками
Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»
«У нас была фантастическая история, но она подошла к концу»
Индийский режиссер С.С. Раджамули о болливудской «Игре престолов»
Стоун сравнил критику ленты о Путине с «неделей ненависти» из романа Оруэлла
Очевидцы рассказали о попавшей в аварию команде Киркорова
В театре рассказали о состоянии Владимира Этуша
Дочь Никиты Михалкова приступила к съемкам молодежного ужастика
Все материалы
Интернет и СМИ
Слабоумие и отвага
Как журналисты рискуют жизнью и терпят унижения в кадре ради острого репортажа
Хакеры потребовали с властей Украины выкуп за доступ к компьютерам
Очень темные дела
Врач из Петербурга сняла дочь на iPhone и победила в международном фотоконкурсе
Украинские предприятия и банки подверглись массовой атаке хакеров
Нейросеть «сочинила» треки в стиле Курта Кобейна
Тиньков назвал Дурова быдлом и публично стер Telegram с iPhone
Все материалы
Ценности
Стальная плоть
Автомобили, сыгравшие автоботов и десептиконов в новых «Трансформерах»
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Aston Martin посвятил «дьявольскую» машину Королевской регате
В ЦУМе появилось больше сумок
Baby-G сделала часы для смелых девушек
Задавшему Путину вопрос школьнику вручили золотой телефон
Иэн Дэвенпорт раскрасил часы в свою фирменную полоску
Все материалы
Путешествия
Oct. 2, 2011 - Milos Island, Cyclades, Greece - Sarakiniko beach. Milos island in Greece, with its unique horse shoe-shape, set in the blue waters of the Aegean sea in Cyclades. The island of Milos is almost entirely a volcanic island. The colours and morphology of the geological phenomena.....the coastlines, the gulfs, the cliffs, the gorges, the hills are unique and it would be difficult to tire of gazing at them. (Credit Image: © ZUMAPRESS.com/Global Look Press) Photographer: © Aristidis VafeiadakisМилости просим
Почему хотя бы раз в жизни надо побывать на Милосе
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Google назвал любимые места российских туристов
Голый турист погиб в Таиланде после ссоры с подругой
Побег крабов из багажа в нью-йоркском аэропорту сняли на видео
Пассажирка попыталась выйти из самолета во время рейса в США
Названо наиболее подешевевшее отпускное направление в Турции
Все материалы
Из жизни
Подвинься, миллениал
Пессимистичные оптимисты: что мы знаем о поколении иксенниалов?
«Остров брошенных жен и айтишников»
Рассказ дизайнера из Хабаровска, переехавшего на Кипр
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair
Оксфордский словарь пополнили «зызыва», «сын холостяка» и новое значение Baltic
Cодержание королевы Елизаветы II будет увеличено в два раза
Женщина впервые командовала сменой караула у Букингемского дворца
Все материалы
Тест: угадай звезду по машине
Чей этот розовый «Бентли»? А шестиколесный «Гелик»?
Львиная доля
Лучшая автомобильная реклама «Каннских львов»
История полицейских авто Америки
Каким был и каким стал автопарк полиции США
Кто сделал первый кроссовер в мире
Вопрос – один, ответов – минимум семь. Кто же был первым?
В Великобритании появилось еще одно такси Lamborghini
Lada Vesta стала универсалом с 20-сантиметровым клиренсом
В России отзовут 18 тысяч Datsun из-за опасности утечки топлива
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы