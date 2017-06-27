ВЦИОМ рассказал об основных качествах российской молодежи

Наиболее типичными характеристиками российской молодежи являются общительность, аккуратность и любовь к спорту. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

При этом респонденты старше 60 лет чаще склонны приписывать молодым людям дружелюбие (59 процентов), готовность помочь (56 процентов), бескорыстие (47 процентов), тогда как при самоидентификации молодежи данные характеристики не являются определяющими.

При этом граждане в возрасте 18-24 лет наиболее часто характеризуют себя как общительных (82 процента), ориентирующихся на материальные ценности (72 процента), любящих спорт (68 процентов), активных (62 процента) и циничных (56 процентов).

При этом большинство опрошенных всех возрастов отмечают законопослушность молодежи, положительное отношение к российским властям и отсутствие интереса к политике.

«Межпоколенческий конфликт, характерный для 1990-х, ушел в прошлое. Сегодня старшее поколение лучше, чем прежде, оценивает молодежь. Сами молодые люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, больше заниматься спортом, ведут себя более благожелательно и дружелюбно», — прокомментировал результаты гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Опрос проводился 20-21 июня. В нем приняли участие 1200 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

