Впервые найдены спаренные черные дыры

Астрономы впервые обнаружили две сверхмассивные черные дыры, одна из которых вращается вокруг другой. Объекты находятся в эллиптической галактике 0402+379, которая удалена на 750 миллионов световых лет от Земли. Об открытии сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

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Галактика 0402+379 была обнаружена в 1995 году. Астрономы изучали ее в 2003 и в 2005 году с помощью американского радиоинтерферометра VLBA (Very Long Baseline Array), состоящего из 10 радиотелескопов. Они обнаружили, что в галактике находятся два ядра, что является свидетельством слияния 0402+379 с другой звездной системой. В центре ядер располагаются сверхмассивные черные дыры.

По оценкам исследователей, общая масса системы превышает массу Солнца в 15 миллиардов раз. Черные дыры разделены расстоянием около 24 световых года, однако они гравитационно связаны друг с другом. Полный оборот они совершают за 30 тысяч лет. По мнению ученых, через миллионы лет эти объекты сольются, что породит гравитационные волны, подобные тем, что зарегистрировали обсерватории LIGO в 2015 году.

Ученые планируют найти пары черных дыр и в других галактиках. Поскольку слияние галактик является обычным явлением, такие бинарные системы должны встречаться относительно часто.