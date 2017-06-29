Дадин проиграл суд против ФСИН и Генпрокуратуры

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск оппозиционера Ильдара Дадина к ФСИН, Генпрокуратуре и Следственному комитету, поданный им из-за передачи СМИ записей камер видеонаблюдения из колонии, где он отбывал срок. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает РИА Новости.

«Отклонить исковое заявление Ильдара Дадина в полном объеме», — постановила судья Нелли Рубцова.

Дадин требовал 350 тысяч рублей компенсации. По его мнению, силовики нарушили его право на личную жизнь.

Адвокат Дадина Николай Зборошенко заявил, что его клиент обжалует отказ суда.

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В апреле Дадин потребовал компенсацию за незаконное уголовное преследование в размере пяти миллионов рублей. Железнодорожный городской суд Московской области взыскал из этой суммы только 2,2 миллиона рублей, их оппозиционеру выплатит Минфин России. Дадин уже обжаловал это решение, потребовав больше денег.

Дадин — первый и на сегодняшний день единственный осужденный по статье о многократных нарушениях на митингах. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии, позже срок сократили на полгода. 10 февраля Конституционный суд России постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статью УК РФ, по которой он был осужден, нужно изменить.

22 февраля Верховный суд России отменил приговор Дадину и постановил прекратить производство по уголовному делу. Оппозиционер вышел на свободу через четыре дня после этого. Суд признал за ним право на реабилитацию.